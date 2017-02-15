У замка тевтонских рыцарей под Калининградом появится новый хозяин

Администрация Калининградской области выставляет на конкурс возможность приватизировать замок Тевтонского ордена Прейсиш-Эйлау.

Экономика

Администрация Калининградской области выставляет на конкурс возможность приватизировать замок Тевтонского ордена Прейсиш-Эйлау, расположенный в городе Багратионовске.

О таком намерении было объявлено на заседании регионального правительства во вторник, 14 февраля, руководителем Агентства по имуществу, пишут в среду, 15 февраля, «Народные новости» по данным калининградских СМИ.

В прогнозном плане приватизации на 2017-2019 годы 27 имущественных комплексов, включая ряд объектов культурного наследия областного значения, сообщает издание. Среди таковых тевтонский замок Прейсиш-Эйлау.

Во время Второй мировой войны замок тевтонских рыцарей мало пострадал, но с момента перехода Восточной Пруссии в состав СССР грандиозное сооружение ни разу не ремонтировали. Им пользовались как жилым помещением.

В минувшем декабре областная прокуратура потребовала от Агентства по имуществу реставрировать замок Прейсиш-Эйлау, так как он стал небезопасным.

Приватизация исторических комплексов Калининградской области будет проходить через открытый конкурс, сообщают СМИ.