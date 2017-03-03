Три казанских банка и один московский лишены лицензии

Среди лишённых лицензии казанских кредитных учреждений «Татфондбанк».

Экономика

Три казанских банка и один московский лишены лицензии, сообщает в пятницу, 3 марта, РИА Новости со ссылкой на Центробанк.

Среди кредитных учреждений Татарстана, чьи лицензии аннулированы, «Татфондбанк», о проблемах в котором РИА «7 новостей» писало ранее.

Также отозваны лицензии у «Анкор Банка» и «ИнтехБанка» из Казани и «Межрегионального почтового банка» из Москвы. Последний аннулировал свою лицензию добровольно, при этом ЦБ отмечает, что организация располагает средствами для расчётов с кредиторами.

По сведениям ЦБ РФ, лицензии отозваны у этих банков из-за нарушений банковского законодательства и внутренних распоряжений ЦБ. Скажем, топ-менеджмент «Татфондбанка», некогда входящего в число первых 50 банков России, по мнению регулятора, неадекватно оценивал риски, принятые на себя учреждением, из-за чего банк полностью утратил капитал. Проблемы у банка наметились с декабря минувшего года.

Издание сообщает, что власти Республики Татарстан надеялись провести процедуру финансового оздоровления «Татфондбанка», но ЦБ решил, что финансовое оздоровление кредитного учреждения невозможно в силу низкого качества активов.

По данным издания, для «Анкор Банка» и «ИнтехБанка» также сослужили плохую службу их рискованные финансовые операции.

Все лишившиеся лицензий банки состоят в системе страхования вкладов.