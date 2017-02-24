«Татфондбанк» теряет свою «верхушку»

Бывший глава банковского учреждения Роберт Мусин может быть взят под домашний арест.

Экономика

Следственные органы МВД Республики Татарстан подали в суд ходатайство о взятии под домашний арест бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина. Ходатайство Советский районный суд Казани должен был рассмотреть в среду, 22 февраля, информирует портал «ТемаКазань». Какой вердикт вынес суд, пресса пока не сообщила.

«Татфондбанк» уже продолжительное время теряет свою «верхушку». Первое лицо банковской организацции Роберт Мусин был отстранён от должности 15 декабря прошлого года, по данным того же издания . С той же даты в банке введено временное администрирование, которое взяло на себя Агентство по страхованию вкладов. Центробанк ввёл мораторий на удовлетворение требований кредиторов, отключил «Татфондбанк» от системы банковских электронных срочных платежей и систем «Онлайн Партнёр», «Интернет-клиент», включая их мобильные версии.

Что касается топ-менеджеров банка, то, по сведениям портала, по делу о мошенничестве в особо крупном размере арестованы четверо из них: зампред правления Вадим Мерзляков, гендиректор «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин и два начальника отделов, занимавших также должности в дочерней компании ТФБ. А заместитель председателя правления «Татфондбанка» Сергей Мещанов объявлен в розыск.

Арестованные подозреваются в причастности к мошенничеству.