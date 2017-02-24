«Татфондбанк» теряет свою «верхушку»
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Бывший глава банковского учреждения Роберт Мусин может быть взят под домашний арест.
Следственные органы МВД Республики Татарстан подали в суд ходатайство о взятии под домашний арест бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина. Ходатайство Советский районный суд Казани должен был рассмотреть в среду, 22 февраля,
«Татфондбанк» уже продолжительное время теряет свою «верхушку». Первое лицо банковской организацции Роберт Мусин был отстранён от должности 15 декабря прошлого года, по данным того же
Что касается топ-менеджеров банка, то, по сведениям портала, по делу о мошенничестве в особо крупном размере арестованы четверо из них: зампред правления Вадим Мерзляков, гендиректор «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин и два начальника отделов, занимавших также должности в дочерней компании ТФБ. А заместитель председателя правления «Татфондбанка» Сергей Мещанов объявлен в розыск.
Арестованные подозреваются в причастности к мошенничеству.