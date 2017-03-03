Табак и алкоголь станут объектом общего регулирования

Соответствующую идею выдвинул вице-премьер России Александр Хлопонин.

Экономика

Российский вице-премьер Александр Хлопонин выдвинул идею создать единый регулятор оборота алкогольной продукции и табачных изделий. Об этом пишет «КомммерсантЪ» в четверг, 2 марта, со ссылкой на информацию от должностных лиц федерального уровня.

Автор идеи считает, что такая мера «объединит» противостояние двум нелегальным рынкам в борьбу с одним, при помощи ЕГАИС. Новый контролирующий орган, очередное федеральное агентство, предложено учредить на основе Росалкогольрегулирования.

Как сообщает издание, замысел снискал одобрение президента РФ Владимира Путина. Впрочем, официальных комментариев по этому поводу, подчёркивает издание, пока не дают.