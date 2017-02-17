Табачные акцизы могут пойти в бюджет регионов
Экономика 23
Поощрение получат те субъекты РФ, которые будут бороться с нелегальной табачной продукцией
Табачные акцизы могут пойти в бюджет регионов, при условии, что те будут бороться с нелегальным оборотом табачной продукции.
Соответствующий законопроект, копия которого имеется в распоряжении «Известий», подготовлен группой сенаторов, во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
О том, что речь идет об огромной сумме говорит тот факт, что табачная продукция дает 70% общей суммы поступлений акцизов в федеральный бюджет. В прошлом году эта сумма составила 466,9 млрд рублей.
«Распределение доходов от акцизов на табачную продукцию предлагается осуществлять пропорционально численности трудоспособного населения», - сообщается в пояснительной записке.
Законопроект предполагает, что регион может получить до 15% от собранных табачных акцизов, при условии, что на местах будут пресекать незаконный оборот сигарет и папирос.
Сенаторы утверждают, что число сигарет, произведенных или привезенных в страну в обход таможни растет с каждым годом и сейчас в каждом восьмом ларьке торгуют таким товаром.
Впрочем, эксперты считают нелегальный рынок продукции небольшим – 1-2%.
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