Табачные акцизы могут пойти в бюджет регионов

Поощрение получат те субъекты РФ, которые будут бороться с нелегальной табачной продукцией

Экономика

Табачные акцизы могут пойти в бюджет регионов, при условии, что те будут бороться с нелегальным оборотом табачной продукции.

Соответствующий законопроект, копия которого имеется в распоряжении «Известий», подготовлен группой сенаторов, во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

О том, что речь идет об огромной сумме говорит тот факт, что табачная продукция дает 70% общей суммы поступлений акцизов в федеральный бюджет. В прошлом году эта сумма составила 466,9 млрд рублей.

«Распределение доходов от акцизов на табачную продукцию предлагается осуществлять пропорционально численности трудоспособного населения», - сообщается в пояснительной записке.

Законопроект предполагает, что регион может получить до 15% от собранных табачных акцизов, при условии, что на местах будут пресекать незаконный оборот сигарет и папирос.

Сенаторы утверждают, что число сигарет, произведенных или привезенных в страну в обход таможни растет с каждым годом и сейчас в каждом восьмом ларьке торгуют таким товаром.

Впрочем, эксперты считают нелегальный рынок продукции небольшим – 1-2%.