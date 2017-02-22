Специалисты составили рейтинг самых ожидаемых кроссоверов в России

Безоговорочным лидером списка оказался «Renault Duster» нового поколения.

Экономика

Группа экспертов автомобильного рынка обнародовала список наиболее ожидаемых новинок кроссоверов в России, пишет Daily .

Безоговорочным лидером списка оказался «Renault Duster» нового поколения, появление которого на российских дорогах ожидается уже в следующем году. Вторым стал обновленный «Volkswagen Tiguan», который, по мнению экспертов, может стать настоящим бестселлером всего сегмента кроссоверов в России. Замкнула тройку лидеров модель «Toyota Highlander 2017», презентация которой состоялась совсем недавно на международных и российских площадках.

Отметим, что в рейтинг также попали автомобили «BMW X3» и «Infiniti QX70».