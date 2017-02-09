Сотрудники аналитического агентства «Автостат» провели исследование российского рынка новых легковых автомобилей и составили список самых востребованных пикапов среди автолюбителей в 2016 году, передает Вести.
По данным специалистов, лидером рейтинга стала модель «Toyota Hilux», показатель которой достиг 3670 проданных экземпляров за прошедший год. На второе место поднялся «УАЗ Пикап», показав рост на 9,5 процента по сравнению с 2015 годом. В тройку самых популярных авто в данном сегменте также попал «Mitsubishi L200».
Отметим, что за прошедший год реализация пикапов в России снизилась более чем на 20 процентов.