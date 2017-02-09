Специалисты определили самый популярный пикап в России

По данным аналитиков, лидером сегмента в 2016 году стала модель «Toyota Hilux».

Экономика

Сотрудники аналитического агентства «Автостат» провели исследование российского рынка новых легковых автомобилей и составили список самых востребованных пикапов среди автолюбителей в 2016 году, передает Вести .

По данным специалистов, лидером рейтинга стала модель «Toyota Hilux», показатель которой достиг 3670 проданных экземпляров за прошедший год. На второе место поднялся «УАЗ Пикап», показав рост на 9,5 процента по сравнению с 2015 годом. В тройку самых популярных авто в данном сегменте также попал «Mitsubishi L200».

Отметим, что за прошедший год реализация пикапов в России снизилась более чем на 20 процентов.