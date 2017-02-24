СМИ «выдали», как будет выглядеть Nokia 3310

Обновленная Nokia появится на мировом рынке уже в этом феврале.

Экономика

Обновлённая версия «мобильной классики» Nokia - Nokia 3310 – выйдет на мировой рынок практически в том же дизайне. Но с любопытными изменениями.

О том, как будет выглядеть Nokia 3310, рассказывает РИА Новости в пятницу, 24 февраля, со ссылкой на портал Gizmochina.

По данным издания, сам телефон станет тоньше, а вес его, соответственно, легче. Так произошло потому, что за 17 лет выпуска мобильных телефонов их компоненты стали делать миниатюрными.

Также телефон будет оснащён увеличенным цветным дисплеем. Но, предупреждает издание, он не будет обладать высоким разрешением, чтобы экономить батарею.

Nokia 3310 не изменит себе, оставшись кнопочным телефоном, но цветов корпуса моделей станет больше, на любой вкус.

Финская HMD Global, владелец бренда Nokia, обещает представить новую версию телефона-легенды уже в этом феврале, пишут СМИ.