«Skoda» презентовала новый универсал Suberb 2017

Стоимость новинки составляет 52 тысячи долларов.

Экономика

Представители чешской компании «Skoda» представили на авторынке новую модель «Suberb 2017».

По словам создателей автомобиля, новинка выполнена в спортивном стиле, в результате чего она получила мощный мотор. Так, чешский универсал обладает 2,0-литровым тарированным двигателем, который оснащен 4-я цилиндрами. При этом мощность, которую генерирует силовая установка, равна 206 лошадиных сил. Также модель будет иметь современное техническое оснащение.