Российский запрет на ввоз свиного мяса сочли дискриминацией

ВТО отказало в пересмотре решения по российским ограничениям.

Экономика

Запрет российской стороны на ввоз свиного мяса из Евросоюза 2014 года остаётся дискриминацией – решение ВТО по этому вопросу, несмотря на ходатайство РФ, пересмотрено не было.

Об этом сообщает «КоммерсантЪ» в понедельник, 27 февраля. Напомним, 3 года назад Россия ввела ограничения на импорт мяса свинины из ЕС на основании случаев АЧС в ряде регионов, близких к Беларуси. Как в 2014 году, так и сегодня ограничения признаны ВТО несоразмерно высокими, поскольку касались они ввоза мяса вообще, а не только из заражённых территорий.

Апелляционный орган ВТО не стал пересматривать решение по иску ЕС о российском запрете на импорт свинины, свиных полуфабрикатов и живых свиней. Панель арбитров вновь подтвердила, что ряд российских ограничений нарушают обязательства соглашения ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам.

Российское Минэко анонсировало готовность привести меры регулирования в соответствие требованиям ВТО, пишет издание.

Газета оговаривается, что какое бы решение ни приняло ВТО, на фактических поставках оно не отразится из-за существования контрсанкций.

По данным издания, иск из-за поставок мяса – второй российский, рассмотренный в рамках ВТО, и первый, где подавалась и рассматривалась апелляция.

В настоящее время ВТО рассматривает ещё как минимум два иска российской стороны: один касается поставок стали из РФ, второй - ввоза автомобилей из Германии и Италии; по последнему разбирательству дело также дошло до апелляции России.

Еврокомиссия призывает снять ограничения, признанные неоправданными, и позволить европейским компаниям вести бизнес с российскими партнёрами без помех.