Российский запрет на ввоз свиного мяса сочли дискриминацией
Экономика 33
ВТО отказало в пересмотре решения по российским ограничениям.
Запрет российской стороны на ввоз свиного мяса из Евросоюза 2014 года остаётся дискриминацией – решение ВТО по этому вопросу, несмотря на ходатайство РФ, пересмотрено не было.
Об этом
Апелляционный орган ВТО не стал пересматривать решение по иску ЕС о российском запрете на импорт свинины, свиных полуфабрикатов и живых свиней. Панель арбитров вновь подтвердила, что ряд российских ограничений нарушают обязательства соглашения ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам.
Российское Минэко анонсировало готовность привести меры регулирования в соответствие требованиям ВТО, пишет издание.
Газета оговаривается, что какое бы решение ни приняло ВТО, на фактических поставках оно не отразится из-за существования контрсанкций.
По данным издания, иск из-за поставок мяса – второй российский, рассмотренный в рамках ВТО, и первый, где подавалась и рассматривалась апелляция.
В настоящее время ВТО рассматривает ещё как минимум два иска российской стороны: один касается поставок стали из РФ, второй - ввоза автомобилей из Германии и Италии; по последнему разбирательству дело также дошло до апелляции России.
Еврокомиссия призывает снять ограничения, признанные неоправданными, и позволить европейским компаниям вести бизнес с российскими партнёрами без помех.