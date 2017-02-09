Российские банки в 2017 году получат рекордную прибыль

Кредитные организации готовы побить докризисные показатели.

Экономика

Российские банки в 2017 году получат рекордную прибыль, превзойдя показатели докризисного 2012 года.

Об этом заявили «Известиям» в трех крупнейших кредитных организациях – Внешэкономбанке (ВЭБ), ВТБ24 и Промсвязьбанке.

«По всей видимости, 2017 год станет рекордным с точки зрения прибыли, полученной банковской системой. При условии отсутствия существенных шоков ее объем может достичь 1,2–1,3 трлн рублей», – сообщил зампред правления ВЭБ Андрей Клепач.

В прошлом году это была сумма в 930 млрд рублей, а в 2012 – 1,01 трлн рублей.

Таких показателей удастся достичь благодаря сокращению расходов, связанных с рисками по кредитам и удешевлению фондирования банков. В частности, именно из-за создания резервов под потери в 1,35 трлн рублей, банки практически остались без прибыли в 2015 году.

Немалую роль в процессе оздоровления ситуации сыграет и кредитование экономики.

При этом эксперты сходятся во мнении, что кризис в банковской сфере практически закончился.