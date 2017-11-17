Россияне стали брать больше кредитов и вовремя их выплачивать

На 1 ноября просроченная задолженность россиян по кредитам снизилась с 892,9 млрд рублей 2016 года до 880,2 млрд рублей.

Экономика

Банковские активы, связанные с кредитованием населения, за последний год заметно оздоровились. Россияне стали больше брать кредитов, а задолженность заёмщиков перед банками снизилась на 1,5%.

По данным Центробанка, объём выданных кредитов вырос на 10%, при этом кредитование населения растёт более высокими темпами, чем корпоративное. Во многом это связано со снижениями ставок.

Эксперты отмечают, что уменьшение просрочки по выплатам — позитивная тенденция и для банковского сектора в целом, и для людей, которые в будущем смогут рассчитывать на еще более выгодные ставки.

На 1 ноября просроченная задолженность россиян по кредитам снизилась с 892,9 млрд рублей 2016 года до 880,2 млрд рублей.

«Такие показатели говорят о постепенном выздоровлении финансовых институтов, занимающихся розничным кредитованием, и улучшении их балансов», — рассказал «Известиям» руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Виктор Климов.

По словам экспертов, тенденция к снижению просроченной задолженности будет сохраняться и дальше в результате постепенного оздоровления рынка розничного кредитования.