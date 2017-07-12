Россияне сократили расходы на ипотеку

Эксперты объясняют причину данной тенденции заметным сокращением процентных ставок по ипотеке.

Экономика

За последний год россияне стали тратить меньшую часть своих доходов на обслуживание ипотечных кредитов. В сравнении с 2016 годом, в I квартале 2017 отношение платежей по ипотеке к доходам заёмщиков снизилось на 4 п.п. и составило 45% зарплаты. Такую статистику «Известиям» привели в Банке России.

Эксперты объясняют причину данной тенденции заметным сокращением процентных ставок по ипотеке, так как реальные доходы россиян в 2016-2017 годах продолжали снижаться. Более того, по данным Национального бюро кредитных историй, средний размер ипотечного кредита вырос на 4,2% по сравнению с прошлым годом. Специалисты предполагают, что ипотека может подешеветь еще на 1–2 п.п. в течение ближайших полутора лет.

По мнению руководителя аналитического центра «Русипотека» Сергея Гордейко, доля просрочки по ипотечным кредитам в перспективе будет только снижаться, а социальных дефолтов не будет совсем.

По данным ЦБ, на начало 2016 года средняя ставка по ипотеке составляла 12,92%, а к концу I квартала 2017-го снизилась до 11,68%. Смягчение процентных условий стало возможно благодаря падению ключевой ставки Центробанка.