http://7info.ru/news/world-economy/rossija_voshla_v_spisok_samyh_privlekatelnyh_dlja_investorov_stran/
Россия вошла в список самых привлекательных для инвесторов стран
Экономика 144
Россия вошла в список самых привлекательных для инвесторов стран, передаёт
РИА Новости.
Россия вошла в список самых привлекательных для инвесторов стран
Экономика 144
Возврат от инвестиций в рубль по стратегии carry trade в 2017 году составит 26%.
Россия вошла в список самых привлекательных для инвесторов стран, передаёт
По оценкам швейцарского банка UBS Group AG, возврат от инвестиций в рубль по стратегии carry trade в 2017 году составит 26%, и это лучший результат среди рынков Европы, Ближнего Востока и Африки.
«Российский рубль — главная ставка для инвесторов, которые занимают в валютах государств с низкой процентной ставкой и покупают высокодоходные бумаги», – отмечают эксперты.
В список привлекательных для инвестиций стран вошли также ЮАР, Мексика, Бразилия, Чили, Индия и Индонезия.