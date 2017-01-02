Россия вошла в список самых привлекательных для инвесторов стран

Возврат от инвестиций в рубль по стратегии carry trade в 2017 году составит 26%.

Экономика

Россия вошла в список самых привлекательных для инвесторов стран, передаёт РИА Новости.

По оценкам швейцарского банка UBS Group AG, возврат от инвестиций в рубль по стратегии carry trade в 2017 году составит 26%, и это лучший результат среди рынков Европы, Ближнего Востока и Африки.

«Российский рубль — главная ставка для инвесторов, которые занимают в валютах государств с низкой процентной ставкой и покупают высокодоходные бумаги», – отмечают эксперты.

В список привлекательных для инвестиций стран вошли также ЮАР, Мексика, Бразилия, Чили, Индия и Индонезия.