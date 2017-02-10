Россия присоединится к госзакупкам в рамках ВТО
Экономика 69
Тендеры для государственных нужд РФ могут стать доступны для иностранных поставщиков.
Россия может войти в соглашение о госзакупках Всемирной торговой организации (ВТО), что позволит госструктурам озвучивать требования к товарам по стране их происхождения, кроме этого, тендеры государства будут доступны для зарубежных поставщиков.
Предложение о вхождении России в соглашение о госзакупках ВТО готовится внести в кабмин Минэкономразвити
— Из нескольких десятков внутриведомствен
ных согласований осталось получить пять, после этого наше предложение будет внесено на рассмотрение в правительство РФ. После одобрения правительством документ будет направлен в штаб-квартиру ВТО в Женеве, — сказала официальный представитель Минэка.
При этом источник, близкий к Минэкономразвити
По состоянию на данный момент в России законодательно запрещены госзакупки зарубежных автомобилей и продуктов питания, а также программного обеспечения в тех случаях, когда у него есть отечественные аналоги.
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