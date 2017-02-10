Россия присоединится к госзакупкам в рамках ВТО

Тендеры для государственных нужд РФ могут стать доступны для иностранных поставщиков.

Экономика

Россия может войти в соглашение о госзакупках Всемирной торговой организации (ВТО), что позволит госструктурам озвучивать требования к товарам по стране их происхождения, кроме этого, тендеры государства будут доступны для зарубежных поставщиков.

Предложение о вхождении России в соглашение о госзакупках ВТО готовится внести в кабмин Минэкономразвити я. Помощник министра экономического развития Елена Лашкина заявила «Известиям», что документ находится уже на завершающей стадии подготовки.

— Из нескольких десятков внутриведомствен ных согласований осталось получить пять, после этого наше предложение будет внесено на рассмотрение в правительство РФ. После одобрения правительством документ будет направлен в штаб-квартиру ВТО в Женеве, — сказала официальный представитель Минэка.

При этом источник, близкий к Минэкономразвити я отметил, что речь может идти о раскрытии для иностранных госзакупок лишь части секторов экономики. Так, например, возможно введение закупок иностранных автомобилей для государственных нужд, в то же время сфера продовольственны х поставок может остаться по-прежнему основанной на внутренних тендерах.

По состоянию на данный момент в России законодательно запрещены госзакупки зарубежных автомобилей и продуктов питания, а также программного обеспечения в тех случаях, когда у него есть отечественные аналоги.