Россия к лету рассчитается с кредиторами СССР

Новые долги страны растут за счет частных компаний

Экономика

Россия к лету рассчитается с последним долгом СССР – обязательством перед Боснией и Герцеговиной, перечислив ей $125,2 млн.

Как сообщил «Известиям» источник в правительстве, соглашение о погашении долга перед этой балканской страной уже ожидает подписания.

«Остается собственно только подписать, это вопрос ближайших месяцев. Платеж проходит одним траншем через ВЭБ, там нет никаких сложностей, до лета вопрос будет закрыт», – заявил он.

Этот долго – последний, который Россия выплатит, как правопреемница СССР. Интересно, что выплачивать его придется по обязательствам перед другой страной, не существующей сейчас на карте – Югославией, одним из правопреемников которой и является Босния и Герцеговина.

Долг перед Югославией сформировался из-за торговых отношений, потому он не похож на долги перед странами Парижского клуба, которые были погашены досрочно еще в 2006 году. Сложность торговых взаимоотношений между СССР и Югославией заключалась в том, что это был фактически обмен товаров по некой условной стоимости, которую можно интерпретировать по-разному.

Эксперты считают, что этот факт носит больше политический, чем экономический характер.

Что касается внешних долгов самой России, то они сейчас носят в основном характер долгов частных компаний, которые привлекали ресурсы из-за рубежа.

По данным Центробанка, на 1 октября 2016 года российский государственный внешний долг составлял $38,6 млрд, а долг корпоративного сектора — $256 млрд.