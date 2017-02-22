Россельхознадзор рассказал, как Минск поставляет санкционное мясо в РФ
Экономика 103
Сергей Данкверт пригрозил расширить запрет на импорт мясной продукции из Белоруссии
Глава Россельхознадзор
По словам Данкверта, не совсем верно считать, что Россия только сейчас взялась за перекрытие каналов поставки контрафакта из Белоруссии. На самом деле, работа в данном направлении идет уже не первый год. Так, первый инцидент был зафиксирован в 2014 году, когда в Россию из Белоруссии пришло «бразильское» мясо, оказавшееся на самом деле европейским.
— Дальше, в 2015 году было 10 тыс. т свинины из Черногории. «Откуда в Черногории столько свинины?» — подумали мы: вчера поставляли 100 т, а сегодня внезапно 10 тыс. т. Белорусская сторона не могла ответить на наши вопросы, что за мясо и с какого оно предприятия. Поехали туда с инспекцией и выяснили, что никакого черногорского мяса не было, зато было европейское. Оба факта фальсификации документов доказаны, — сказал «Известиям» глава Россельхознадзор
а.
Особое место, по словам Данкверта, занимает самый последний случай, когда небольшая белорусская компания «Георгий и сыновья» начала продавать в РФ тысячи и тысячи тонн мясной продукции. Помочь в разоблачении схемы помогла электронная система «Аргус», которая фиксирует все поставки в ЕврАзЭС. Через нее, по словам Данкверта, было видно, что ровно тот же объем Белоруссия закупает у Украины. Однако к этому моменту белорусское предприятие уже оказалось закрытым, а российским специалистам запретили ехать туда для проверки.
Данкверт привел также пример поставок в РФ из Белоруссии фруктов «из Сьерра-Леоне». Партия вызвала подозрения, было запрошено посольство этого государства, которое ответило, что соответствующих поставок в Белоруссию их государство не совершало. После перекрытия поставок из «Сьерра-Леоне» в РФ поступает новая партия из другого тропического государства и ситуация повторяется, отметил Данкверт.
Кроме этого, по его словам, теперь опасения вызывают и поставки белорусского молока, объем которых не соответствует росту производства внутри Белоруссии.
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