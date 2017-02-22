Россельхознадзор рассказал, как Минск поставляет санкционное мясо в РФ

Сергей Данкверт пригрозил расширить запрет на импорт мясной продукции из Белоруссии

Экономика

Глава Россельхознадзор а Сергей Данкверт рассказал «Известиям» о том, как Белоруссия поставляет в Россию санкционное европейское мясо, выдавая его то за бразильское, то за черногорское, а также о мерах борьбы с этим контрафактом.

По словам Данкверта, не совсем верно считать, что Россия только сейчас взялась за перекрытие каналов поставки контрафакта из Белоруссии. На самом деле, работа в данном направлении идет уже не первый год. Так, первый инцидент был зафиксирован в 2014 году, когда в Россию из Белоруссии пришло «бразильское» мясо, оказавшееся на самом деле европейским.

— Дальше, в 2015 году было 10 тыс. т свинины из Черногории. «Откуда в Черногории столько свинины?» — подумали мы: вчера поставляли 100 т, а сегодня внезапно 10 тыс. т. Белорусская сторона не могла ответить на наши вопросы, что за мясо и с какого оно предприятия. Поехали туда с инспекцией и выяснили, что никакого черногорского мяса не было, зато было европейское. Оба факта фальсификации документов доказаны, — сказал «Известиям» глава Россельхознадзор а.

Особое место, по словам Данкверта, занимает самый последний случай, когда небольшая белорусская компания «Георгий и сыновья» начала продавать в РФ тысячи и тысячи тонн мясной продукции. Помочь в разоблачении схемы помогла электронная система «Аргус», которая фиксирует все поставки в ЕврАзЭС. Через нее, по словам Данкверта, было видно, что ровно тот же объем Белоруссия закупает у Украины. Однако к этому моменту белорусское предприятие уже оказалось закрытым, а российским специалистам запретили ехать туда для проверки.

Данкверт привел также пример поставок в РФ из Белоруссии фруктов «из Сьерра-Леоне». Партия вызвала подозрения, было запрошено посольство этого государства, которое ответило, что соответствующих поставок в Белоруссию их государство не совершало. После перекрытия поставок из «Сьерра-Леоне» в РФ поступает новая партия из другого тропического государства и ситуация повторяется, отметил Данкверт.

Кроме этого, по его словам, теперь опасения вызывают и поставки белорусского молока, объем которых не соответствует росту производства внутри Белоруссии.