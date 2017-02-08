«Renault» отказалась привести в Россию молодежные минивэны

По мнению компании, семейные минивэны уступают кроссоверам, успешно заменившим их на российском рынке.

Экономика

Руководство французской автокомпании «Renault» отказалось от идеи продавать новейшие минивэны моделей «Scenic» и «Escape» на территории России, пишет AOnews .

Сообщается, что такое решение связано с низким спросом на автомобили данного сегмента прошлого поколения. По мнению высших менеджеров концерна, семейные минивэны уступают кроссоверам, успешно заменившим их на российском рынке.

Отметим, что компания планирует увеличить продажи новейших моделей в Италии, Испании, Венгрии и Румынии, где люди отдают предпочтение комфортабельным автомобилям семейного типа «MPV», которыми являются современные минивэны.