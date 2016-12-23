Путин выступил за развитие сети небольших региональных банков

Президент подчеркнул, что поддерживает линию ЦБ, обеспечивающей интересы вкладчиков.

Экономика

В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт ТАСС.

Президент выступил за развитие сети небольших региональных банков. Отвечая на вопрос журналистки о проблемах банковской системы Татарстана, он обратил внимание, что деятельность ЦБ, направленная на оздоровление российской финансовой системы, одобряется экспертами. Путин подчеркнул, что поддерживает линию ЦБ, обеспечивающей интересы вкладчиков.

По словам президента, ЦБ активно работает с руководством Татарстана по проблемам банковского сектора.