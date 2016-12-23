Путин признал проблему налоговых сборов на местах

Журналист Первого канала задал Путину вопрос: «Вы в курсе того, что происходит на этом фронте?».

Экономика

В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт ТАСС.

Президент ответил на вопрос о налогах и сборах от Первого канала: «Вы в курсе того, что происходит на этом фронте?».

Путин признал, что не знает всех деталей по налоговым сборам на местах, хотя проблема есть. Он отметил, что считает нецелесообразным переход на дифференцированный НДФЛ.