Путин ответил на вопрос о пенсиях
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Путин подчеркнул, что вопрос досрочного выхода на пенсию сейчас требует дополнительного внимания.
В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт
Президент ответил на вопрос о пенсиях. Он подчеркнул, что на следующий год заложены средства для того, чтобы с 1 февраля проиндексировать пенсию для пенсионеров по старости, а с 1 апреля – проиндексировать социальные пенсии. Все пенсионер ыв 2017 году получат единовременную выплату в 5 тысяч рублей.
Путин подчеркнул, что вопрос досрочного выхода на пенсию сейчас требует дополнительного внимания.
«Я не буду забегать вперед и говорить, что там планируется. Но любые нововведения в этой сфере должны быть публично обсуждены. Мы будем действовать очень аккуратно. Что касается ближайшего будущего, то мы выплатим в начале года 5 тыс. руб. всем категориям пенсионеров вне зависимости от стажа работы», – заявил Путин.