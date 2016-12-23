Путин ответил на вопрос о пенсиях

Путин подчеркнул, что вопрос досрочного выхода на пенсию сейчас требует дополнительного внимания.

Экономика

В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт ТАСС.

Президент ответил на вопрос о пенсиях. Он подчеркнул, что на следующий год заложены средства для того, чтобы с 1 февраля проиндексировать пенсию для пенсионеров по старости, а с 1 апреля – проиндексировать социальные пенсии. Все пенсионер ыв 2017 году получат единовременную выплату в 5 тысяч рублей.

Путин подчеркнул, что вопрос досрочного выхода на пенсию сейчас требует дополнительного внимания.