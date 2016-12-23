http://7info.ru/news/world-economy/putin_o_podache_rossijskogo_gaza_v_krym_objavjat_v_blizhajshie_dva-tri_dnja/
Путин: О подаче российского газа в Крым объявят в ближайшие два-три дня
Экономика 65
В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт
ТАСС.
Путин: О подаче российского газа в Крым объявят в ближайшие два-три дня
Экономика 65
Президент анонсировал строительство двух больших электростанций в Крыму.
В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт
По словам Путина, в ближайшие два-три дня будет объявлено, что началась подача российского газа в Крым. Президент также анонсировал строительство двух больших электростанций в Крыму.
«Это большое событие для Крыма», – подчеркнул Путин.