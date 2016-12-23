Путин: О подаче российского газа в Крым объявят в ближайшие два-три дня

Президент анонсировал строительство двух больших электростанций в Крыму.

Экономика

В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт ТАСС.

По словам Путина, в ближайшие два-три дня будет объявлено, что началась подача российского газа в Крым. Президент также анонсировал строительство двух больших электростанций в Крыму.