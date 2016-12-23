Путин: Экономика России приспособилась к нынешним ценам на энергоносители

Путин отметил, что полученные в экономике результаты оказались лучше, чем прогнозировались, хотя цена на нефть была ниже, чем ожидалось.

Экономика

В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт ТАСС.

Президент,рассказывая о ситуации с энергетическими источниками, отметил, что России приспособилась к нынешним ценам на энергоносители. Путин отметил, что полученные в экономике результаты оказались лучше, чем прогнозировались, хотя цена на нефть была ниже, чем ожидалось.

«Во второй половине 2017 года излишки нефти с рынка уйдут, и цены на нее стабилизируются на нынешнем уровне», – заявил президент.

По его словам, рост в $10 в цене нефти означает дополнительно 1,75 трлн руб. для бюджета и 750 млрд руб. для нефтяных компаний России.