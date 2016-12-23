Президент надеется, что в Крыму будет развиваться высокотехнологичная сфера

По мнению Путина, перспективными отраслями для полуострова могли бы быть судоремонт, сельское хозяйство, химическая промышленность.

Экономика

В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт ТАСС.

Президент рассказал, что ему бы «очень хотелось, чтобы в Крыму развивалась высокотехнологичная сфера». По мнению Путина, перспективными отраслями для полуострова могли бы быть судоремонт, сельское хозяйство, химическая промышленность.

Владимир Путин считает, что с открытием Керченского моста в Крыму увеличится туристический поток. Мост, по словам президента, станет особенно полезен, когда будут нормализованы отношения с Украиной.

Крымский журналист задал вопрос о том, как бы президент назвал Керченский мост.