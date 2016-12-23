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http://7info.ru/news/world-economy/press-konferencija_vladimira_putina_nachalas_s_voprosa_ob_ekonomicheskoj_situacii_v_strane/

Пресс-конференция Владимира Путина началась с вопроса об экономической ситуации в стране
Российский президент отказался от традиционного монолога и предложил журналистам сразу перейти к вопросам.

Экономика   70

В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Российский президент отказался от традиционного монолога и предложил журналистам сразу перейти к вопросам, передаёт ТАСС.

Первый вопрос Путину связан с экономической ситуацией в стране. По словам президента, основной показатель ­– ВВП страны. В 2016 году ожидается небольшое снижение.

«Мы смотрим на результаты нашей работы за уходящий год. Эти результаты познаются в сравнении», – отметил Путин.

Он обратил внимание на сохранение положительного баланса внешней торговли. Путин  подчеркнул, что по итогам текущего года в России будет рекордно низкий показатель инфляции - менее 6%.

 Президент назвал дефицит бюджета приемлемым.

«Что ещё радует? Радует снижение оттока капитала», – сказал Владимир Путин.

При этом Путин обратил внимание на небольшой рост реальной заработной платы в реальном секторе экономики.

«В целом мы двигаемся в рамках плана, который был предъявлен обществу. Он реализуется и реализуется со знаком «плюс», - заключил президент.