Пресс-конференция Владимира Путина началась с вопроса об экономической ситуации в стране
Экономика 70
Российский президент отказался от традиционного монолога и предложил журналистам сразу перейти к вопросам.
В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Российский президент отказался от традиционного монолога и предложил журналистам сразу перейти к вопросам, передаёт
Первый вопрос Путину связан с экономической ситуацией в стране. По словам президента, основной показатель – ВВП страны. В 2016 году ожидается небольшое снижение.
«Мы смотрим на результаты нашей работы за уходящий год. Эти результаты познаются в сравнении», – отметил Путин.
Он обратил внимание на сохранение положительного баланса внешней торговли. Путин подчеркнул, что по итогам текущего года в России будет рекордно низкий показатель инфляции - менее 6%.
Президент назвал дефицит бюджета приемлемым.
«Что ещё радует? Радует снижение оттока капитала», – сказал Владимир Путин.
При этом Путин обратил внимание на небольшой рост реальной заработной платы в реальном секторе экономики.
«В целом мы двигаемся в рамках плана, который был предъявлен обществу. Он реализуется и реализуется со знаком «плюс», - заключил президент.