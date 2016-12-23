Пресс-конференция Владимира Путина началась с вопроса об экономической ситуации в стране

Российский президент отказался от традиционного монолога и предложил журналистам сразу перейти к вопросам.

Экономика

В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Российский президент отказался от традиционного монолога и предложил журналистам сразу перейти к вопросам, передаёт ТАСС.

Первый вопрос Путину связан с экономической ситуацией в стране. По словам президента, основной показатель ­– ВВП страны. В 2016 году ожидается небольшое снижение.

«Мы смотрим на результаты нашей работы за уходящий год. Эти результаты познаются в сравнении», – отметил Путин.

Он обратил внимание на сохранение положительного баланса внешней торговли. Путин подчеркнул, что по итогам текущего года в России будет рекордно низкий показатель инфляции - менее 6%.

Президент назвал дефицит бюджета приемлемым.

«Что ещё радует? Радует снижение оттока капитала», – сказал Владимир Путин.

При этом Путин обратил внимание на небольшой рост реальной заработной платы в реальном секторе экономики.