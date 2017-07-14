Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах могут обложить НДС
Экономика 56
Нововведение должно принести в бюджет России порядка 100 млрд рублей ежегодно.
Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах предлагается вместо таможенных пошлин облагать НДС, из-за чего эти товары могут подорожать на 18%. Тем самым Федеральная антимонопольная служба намерена обеспечить равные условия работы для российских и зарубежных торговых онлайн-площадок.
Ранее президент Владимир Путин поручил нескольким ведомствам предложить изменения в законодательство, «направленные на обеспечение равных условий ведения деятельности компаниями в Российской Федерации с использованием сети интернет».
Ответственным за исполнение поручения была назначена ФАС. Основное предложение службы — это взимание налога на добавленную стоимость со всех ввозимых в страну посылок.
Нововведение должно принести в бюджет России порядка 100 млрд рублей ежегодно.
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