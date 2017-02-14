Подписан контракт на строительство завода Mercedes в Подмосковье

Концерн Daimler собирается строить завод в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском районе.

Экономика

В Московской области будет построен завод по производству автомобилей Mercedes. Об этом сообщает «Российская газета» .

О подписании контракта на строительство в своём аккаунте в Instagram сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Ранее сообщалось, что инвестор рассматривает в качестве регионов, где может быть построен завод, Москву, Подмосковье и Татарстан. Теперь же известно, что концерн Daimler собирается строить завод в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском районе.

Планируется, что за год на новом заводе будет собираться до 25 тыс. машин Mercedes 4-5 моделей.