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http://7info.ru/news/world-economy/podpisan_kontrakt_na_stroitelstvo_zavoda_mercedes_v_podmoskove/

Подписан контракт на строительство завода Mercedes в Подмосковье
Концерн Daimler собирается строить завод в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском районе.

Экономика   11

В Московской области будет построен завод по производству автомобилей Mercedes. Об этом сообщает «Российская газета» .

О подписании контракта на строительство в своём аккаунте в Instagram сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Ранее сообщалось, что инвестор рассматривает в качестве регионов, где может быть построен завод, Москву, Подмосковье и Татарстан. Теперь же известно, что концерн Daimler собирается строить завод в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском районе.

Планируется, что за год на новом заводе будет собираться до 25 тыс. машин Mercedes 4-5 моделей. 