Почти 900 нарушений нашла Счётная палата за год в сфере государственных закупок

О результатах доложено президенту России Владимиру Путину.

Экономика

3825 различных нарушений законодательства «насчитала» Счётная палата России в течение 2016 года. 899 из них относятся к совершению государственных закупок.

Об этом пишет в пятницу, 3 марта, «КП» со ссылкой на ТАСС и на доклад Татьяны Голиковой, главы Счётной палаты, президенту России Владимиру Путину.

Основное нарушение в этой сфере – превышение объёмов бюджетных ассигнований, заложенных в контракте, поясняет издание. Также имеют место нарушения условий при исполнении контрактов, поставка не тех товаров, услуг или техники, что прописаны в договоре, или пролонгирование сроков исполнения контрактов.

При этом статистика нарушений сопоставима с уровнем 2015 года и даже слегка снизилась за этот год, пишет издание, приводя соответствующую цитату из доклада Голиковой.