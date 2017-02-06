http://7info.ru/news/world-economy/pensii_rossijanam_vskore_povysjat/
Пенсии россиянам вскоре повысят
Экономика 50
Пенсии россиян станут больше на 1000 рублей,
сообщает ИА «Народные новости» в понедельник, 6 февраля, со ссылкой на доклад главы ПФР Антона Дроздова российскому премьеру Дмитрию Медведеву.
Пенсии россиянам вскоре повысят
Экономика 50
ПФР обещает, что прибавка составит не менее 1000 рублей.
Пенсии россиян станут больше на 1000 рублей,
По данным издания, глава ведомства сообщил, что в 2017-2019 годах пенсию повысят в среднем до 15 тысяч рублей. С прибавкой в 1000 рублей пенсии ветеранов ВОВ станут больше 40 тысяч рублей.
ПФР объясняет, что расчёты повышения пенсии сделаны на основании бюджета и с учётом текущей инфляции.
Уже в апреле 2017 года пенсии проиндексируют по отношению к прожиточному минимуму, а в августе перерасчёт выплат ждёт работающих пенсионеров, доложил руководитель Пенсионного фонда Дмитрию Медведеву.