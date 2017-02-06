Пенсии россиянам вскоре повысят

ПФР обещает, что прибавка составит не менее 1000 рублей.

Экономика

Пенсии россиян станут больше на 1000 рублей, сообщает ИА «Народные новости» в понедельник, 6 февраля, со ссылкой на доклад главы ПФР Антона Дроздова российскому премьеру Дмитрию Медведеву.

По данным издания, глава ведомства сообщил, что в 2017-2019 годах пенсию повысят в среднем до 15 тысяч рублей. С прибавкой в 1000 рублей пенсии ветеранов ВОВ станут больше 40 тысяч рублей.

ПФР объясняет, что расчёты повышения пенсии сделаны на основании бюджета и с учётом текущей инфляции.

Уже в апреле 2017 года пенсии проиндексируют по отношению к прожиточному минимуму, а в августе перерасчёт выплат ждёт работающих пенсионеров, доложил руководитель Пенсионного фонда Дмитрию Медведеву.