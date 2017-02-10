Оздоровление банковского сектора России на половине пути

Такое мнение высказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Экономика

Оздоровление банковского сектора России прошло «половину существующего пути», цитирует «Планета новостей» слова главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Впереди период активного оздоровления, который продлится ещё несколько лет, убеждена Набиуллина.

По мнению главы ЦБ РФ, здоровой будет ситуация с несколькими отзывами банковских лицензий за год.

Напомним, в прошлом октябре в интервью Financial Times Набиуллина заявила, что число банковских структур, замешанных в сомнительных операциях, сократилось, теперь их менее десятка.