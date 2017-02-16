Opel огласил цену на обновленный «Insignia»

Автомобиль будет продаваться в двух кузовах, каждый из которых будет иметь несколько модификаций.

Экономика

Представители немецкого автоконцерна «Opel» официально обнародовали расценки на обновленную модель «Insignia», которая будет продаваться в двух кузовах, каждый из которых будет иметь несколько модификаций. Старт продаж стартует уже 20 февраля, пишет Pokatim .

Сообщается, что автомобиль «Insignia Grand Sport» будет доступен по цене 1,57 миллиона рублей. Цена же на универсал «Insignia Sports» составит порядка 1,61 миллиона рублей.

По словам специалистов, базовая версия модели оснащена 1,5-литровым турбодвигателем с системой прямого впрыска топлива. Такой двигатель будет представлен в двух вариантах: 140 лошадиных сил и 165 лошадиных сил.

Отметим, что расценки на различные модификации станут известны в день начала продаж.