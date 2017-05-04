Новый российский самолёт МС-21 покинул сборочный цех
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В мае конкурент Boeing 737 и Airbus A320 должен впервые подняться в небо.
Новый российский самолёт МС-21 покинул сборочный цех Иркутского авиационного завода, чтобы пройти лётные испытания.
Об этом рассказал «Известиям» источник, близкий к руководству авиационной отрасли.
Все работы по подготовке первого полёта засекречены, но известно, что они будут включать в себя стандартную наземное тестирование всех систем.
Сама машина позиционируется как конкурент самым массовым современным самолётам Boeing 737 и Airbus A320 и способна перевозить 150 или 180 пассажиров, в зависимости от модели. Причем, предварительно заказаны уже 175 единиц, большая часть которых пойдет «Аэрофлоту» уже в конце 2018 года.
Эксперты не сомневаются, что первый полёт состоится и, что остается выяснить, насколько новая машина соответствует заявленным характеристикам.
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