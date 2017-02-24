Новый «Ford Focus» прошёл зимний тест-драйв

Автомобиль был закамуфлирован, но скрыть его от фотошпионов не удалось, и снимки попали в интернет.

Экономика

«Ford Focus» прошёл тест-драйв на зимних дорогах, сообщает ИА «Народные новости» в пятницу, 24 февраля.

По данным издания, во время испытаний автомобиль прикрывали специальной камуфляжной плёнкой, однако это не помогло скрыть его от любопытных глаз. Снимки фотошпионов появились на одном из тематических порталов в сети.

Новый «Ford Focus» просторнее прежних моделей благодаря специальной разработке платформы. Также у него двигатель объёмом в 1 литр и силой в 140 «лошадей» или объёмом в 1,4 литра и мощностью в 150 и 200 лошадиных сил.

Не исключено, что модельный ряд продолжит машина с 2-литровым мотором и мощностью в 280 лошадиных сил.

Супер «Focus» способен конкурировать с «Chevrolet Cruze», «Mazda 3», «Honda Civic», «Toyota Corolla» и другими мощными моделями.

На российском рынке он появится в четырёх вариантах и с кузовами хэтчбек, седан и универсал. Примечательно, что ещё одним достоинством модели станет цена, несущественно превышающая стоимость текущих версий.