Новый «Ford Focus» прошёл зимний тест-драйв
Экономика 608
Автомобиль был закамуфлирован, но скрыть его от фотошпионов не удалось, и снимки попали в интернет.
«Ford Focus» прошёл тест-драйв на зимних дорогах,
По данным издания, во время испытаний автомобиль прикрывали специальной камуфляжной плёнкой, однако это не помогло скрыть его от любопытных глаз. Снимки фотошпионов появились на одном из тематических порталов в сети.
Новый «Ford Focus» просторнее прежних моделей благодаря специальной разработке платформы. Также у него двигатель объёмом в 1 литр и силой в 140 «лошадей» или объёмом в 1,4 литра и мощностью в 150 и 200 лошадиных сил.
Не исключено, что модельный ряд продолжит машина с 2-литровым мотором и мощностью в 280 лошадиных сил.
Супер «Focus» способен конкурировать с «Chevrolet Cruze», «Mazda 3», «Honda Civic», «Toyota Corolla» и другими мощными моделями.
На российском рынке он появится в четырёх вариантах и с кузовами хэтчбек, седан и универсал. Примечательно, что ещё одним достоинством модели станет цена, несущественно превышающая стоимость текущих версий.