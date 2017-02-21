Налоговая реформа напугала социальный блок в правительстве РФ

Инициатива главы Минэкономразвития Максима Орешкина может пробить «дыру» в бюджете ПФР в 2,2 трлн рублей.

Экономика

Планы налоговой реформы главы Минэкономразвити я Максима Орешкина напугали социальный блок в правительстве РФ.

Об этом «Известиям» рассказали три федеральных чиновника.

Орешкин предлагает снизить социальные взносы для бизнеса с 30 до 21%, но увеличить налог на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 21%. Как известно, НДС входит в цену всех товаров и услуг.

– Эта идея несет очень много рисков и имеет неочевидные плюсы. Плюс – она поддержит крупный, работающий «вбелую» бизнес, снизив его платежи. Минусов гораздо больше: полная разбалансировка пенсионной системы, рост нагрузки на федеральный бюджет и удар по бедным за счет роста цен, – сообщил «Известиям» один из чиновников.

Кроме того, из-за низкой ставки социальных отчислений, в бюджетах Пенсионного, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования появятся «дыры», компенсировать которые можно будет только за счет бюджета, например, средствами от нефтегазовых сделок, что сделает экономику еще больше зависимой от нефтяной «иглы».

Также существуют опасения, что повышение НДС приведет к разгону инфляции.

Сторонники налоговой реформы считают, что она сделает бизнес «белым», поскольку при нынешних страховых взносах, доходящих до 60%, предприятия вынуждены находиться «в тени».

Впрочем, эксперты считают, эти надежды слишком оптимистичны.