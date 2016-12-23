«На ваш вопрос можно отвечать до утра»: Путин о выполнении «майский указов» и приватизации «Роснефти»

Российский лидер отметил, что в вопросе журналиста есть три темы, в том числе, вопрос бюджета.

Экономика

В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт ТАСС.

Президент, отвечая на вопрос о выполнении «майский указов» и приватизации «Роснефти», пошутил, что об этом «можно отвечать до утра».

«У нас полностью заложены все деньги для исполнения социальных обязательств, в том числе «майских указов», – сказал Путин.

Российский лидер отметил, что в вопросе журналиста есть три темы, в том числе, вопрос бюджета.

«Что касается бюджета, то мы исходим из очень консервативных установок, из $40 за баррель», - заявил Путин.

По словам президента, основная статья экономии бюджетных средств придется на раздел «Национальная оборона». Путин подчеркнул, что это не отразится на обороноспособности страны.

Путин сообщил, что деньги в бюджет России за приватизацию «Роснефти» перечислены в полном объеме. Бюджет получил 1 трлн 100 млрд рублей от продажи «Башнефти» и 19,5% «Роснефти».