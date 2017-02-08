На стартовый комплекс «Ангары» выделят 40 млрд рублей

Начало строительства стартового и технического комплексов намечено на 2017-2018 годы.

Экономика

Глава Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Рано Джураева в интервью «Известиям» рассказала, когда начнётся строительство стартового и технического комплексов «Ангары» и сколько средств на это будет выделено.

– 2017–2018 годы – начало строительства стартового и технического комплексов для «Ангары». 2021 год – первый пуск ракеты. 2023 год – запуск пилотируемого корабля. Для стартового комплекса «Ангары» будет выделено около 40 млрд рублей в части установки технологического оборудования, – рассказала Джураева.

Также генеральный директор ЦЭНКИ отметила, что основная задача центра – подготовиться к пускам ракет «Союз», запланированным на ноябрь-декабрь 2017 года.

– Мы сейчас осуществляем достройку стартового и технического комплексов, а также пяти водозаборных станций, которые обеспечивают космодром водой. Выбрали подрядчиков, уточняем сметы. В целом на сегодня у нас определены восемь подрядчиков, которые будут с нами работать, – добавила Джураева.

По её словам, объём работ по первой очереди на Восточном планируется завершить в I квартале 2018 года.