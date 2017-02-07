Московские «трёшки» заметно подешевели

На рынке вторичного жилья столицы резко выросло число 3-хкомнатных квартир стоимостью до 5 миллионов рублей.

Экономика

В Москве заметно упала стоимость трёхкомнатных квартир и так же скачкообразно выросло число «трёшек», дешёвых по столичным меркам – до 5 миллионов рублей ценой.

Сюжет об этом передаёт телеканал «360°» во вторник, 7 февраля.

По данным телеканала, за четыре года вторичных трёхкомнатных квартир ценой ниже 5 миллионов рублей стало больше в 22 раза. Самая «доступная» столичная «трёшка» стоит 4,8 миллиона рублей, располагается за МКАДом, на первом этаже старой пятиэтажки.

Однако предложения трёхкомнатных квартир составляют чуть больше 4 процентов рынка недорогой столичной жилой недвижимости.

Количество двухкомнатных квартир в этом ценовом диапазоне по сравнению с 2013 годом выросло всего лишь в семь раз.

Всего же относительно недорогая недвижимость занимает не более 8 процентов рынка вторичного жилья Москвы.