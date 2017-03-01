Минфин отложил проведение налоговой реформы для нефтяного рынка
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Нефтяные компании требуют предоставить им право выбора оптимального налогового режима
В конце февраля Министерство финансов должно было представить нефтяным компаниям новый проект реформы налогообложения, однако участники рынка его пока так и не получили. Законопроект о налоге на добавленный доход (НДД) по-прежнему находится в стадии доработки.
По данным источника «Известий» в правительстве, финальный вариант Минфин представит в апреле, пока же идет работа над системой льгот для разработчиков месторождений в Западной Сибири.
Работа над законопроектом затормозилась из-за отсутствия консенсуса по вопросу принципа предоставления льготы. Одни участники переговоров требуют льготу для обводненных месторождений, другие настаивают на льготе для выработанных месторождений.
— Запуск обоих механизмов поддержки слишком дорог для бюджета, это порядка 100 млрд рублей в год. Поэтому нужно выбрать, какую одну из льгот мы задействуем. Работа сейчас продолжается, — сообщил близкий к правительству источник.
Пять крупнейших игроков нефтяного рынка – «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз»
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