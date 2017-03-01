Минфин отложил проведение налоговой реформы для нефтяного рынка

Нефтяные компании требуют предоставить им право выбора оптимального налогового режима

Экономика

В конце февраля Министерство финансов должно было представить нефтяным компаниям новый проект реформы налогообложения, однако участники рынка его пока так и не получили. Законопроект о налоге на добавленный доход (НДД) по-прежнему находится в стадии доработки.

По данным источника «Известий» в правительстве, финальный вариант Минфин представит в апреле, пока же идет работа над системой льгот для разработчиков месторождений в Западной Сибири.

Работа над законопроектом затормозилась из-за отсутствия консенсуса по вопросу принципа предоставления льготы. Одни участники переговоров требуют льготу для обводненных месторождений, другие настаивают на льготе для выработанных месторождений.

— Запуск обоих механизмов поддержки слишком дорог для бюджета, это порядка 100 млрд рублей в год. Поэтому нужно выбрать, какую одну из льгот мы задействуем. Работа сейчас продолжается, — сообщил близкий к правительству источник.

Пять крупнейших игроков нефтяного рынка – «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз» , «Татнефть» и «Независимая нефтегазовая компания» (ННК) – считают, что налоговая нагрузка на них и так высока. Они хотят, чтобы закон предоставил им право в течение года со вступления его в силу самим выбрать оптимальный налоговый режим. Пока что компании не знают, учел ли Минфин их требования при разработке проекта.