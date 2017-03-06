Минфин откажется от единой планки дивидендов госкомпаний

По мнению федеральных чиновников, в Минфине доминирует идея индивидуального порядка расчёта.

Экономика

Минфин не будет прибегать к схеме расчета дивидендов госкомпаний по формуле 50% от всей из прибыли, а склоняется к индивидуальному порядку, полагают чиновники. В то же время компании подтолкнут к внесению в бюджет как можно больших объемов, указав им на резервы и нераспределенную прибыль прошлых лет.

Минфин в прошлом году также пытался стимулировать госкомпании к выделению более значительных сумм дивидендов в бюджет. По инициативе ведомства в прошлом году председатель правительства Дмитрий Медведев распорядился установить единую планку, а с 1 января 2017 года был возвращен прежний порядок — 25% от прибыли.

— В этом году вопрос о дивидендах будет решаться в индивидуальном порядке с компаниями. Практика прошлого года оказалась не совсем эффективной: компании торговались, хитрили и жаловались президенту, — рассказал «Известиям» осведомленный федеральный чиновник.

Собеседники отмечают, что индивидуальный порядок также более комфортно вписывается вообще в структуру взаимоотношений крупных госкомпаний с государством. Ведь с каждой из них, обладающих как лоббистским влиянием, так и политическим весом, государству все равно приходится вести диалог один на один. Источник «Известий» отметил при этом, что такой порядок не означает отказ от получения больших дивидендов, а свидетельствует о необходимости лучше готовить этот процесс.

Как заявил источник, в этом году правительство, учтя опыт прошлых лет, не ограничится уже традиционными письмами от Росимущества с просьбой указать размер дивидендов. Кабмин разработал целую систему оценки реальных возможностей компаний, чтобы упредить поход госкомпаний с жалобами к президенту. Ожидается, что чиновники пойдут к президенту, имея на руках точные расчеты.

В то же время ряд чиновников отметили проблемы с реализацией этой программы в 2017 году.