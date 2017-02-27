Минэк выступил против льготной ставки по кредиту для молодых семей

Минтруд предлагает снизить процент с 12 до 8% годовых.

Экономика

Минэкономразвити я не поддержало предложение Минтруда по снижению льготной ставки по кредиту Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК) с 12 до 8% годовых для семей с маленькими детьми.

Заместитель министра экономики Николай Подгузов заявил «Известиям», что экономическое ведомство не поддерживает идею по снижению кредитного процента, поскольку из-за этой бюджетной меры может происходить довольно сильное искажение рыночных ставок.

«Субсидирование процентной ставки не поддерживаем», — сказал Подгузов.

В то же время, в Минтруде «Известиям» сообщили, что этот вопрос обсуждается в том числе в рамках подготовки плана по третьему этапу Концепции демографической политики до 2025 года.

«Минтруд России считает возможным разработать механизмы снижения выплаты по ипотечным кредитам молодым семьям с детьми до трех лет», — рассказал официальный представитель социального ведомства.

В целях концепции, в частности, указывается, что необходимо усилить господдержку семей, чтобы мотивировать их к рождению нескольких детей.