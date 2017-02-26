«Mercedes» привезет в США пикапы X-Class‍

На данный момент специалисты компании проводят подробный анализ потенциального спроса на данный автомобиль.

Экономика

В Сети появилась информации о возможном появлении немецкого пикапа «Mercedes-X-Class» на американском рынке. На данный момент специалисты компании проводят подробный анализ потенциального спроса на данный автомобиль, пишет Автоновости .

Глава автоконцерна Волкер Морнинвег отмечает высокий спрос на среднеразмерные пикапы в США. По его словам, если результаты анализа покажут реальные перспективы на местном рынке, немцы наладят производство модели на территории Штатов.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп выступил с инициативой предоставить компаниям, продающим свою продукцию на Западе, конкурентные преимущества.