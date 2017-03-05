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http://7info.ru/news/world-economy/mercedes-benz_prezentoval_pervyj_pikap_x-class/

«Mercedes-Benz» презентовал первый пикап X-Class
Автомобиль будет устанавливать новые стандарты в растущем сегменте.

Экономика   567

Представители немецкого автоконцерна «Mercedes-Benz» официально представили первый пикап собственного производства «X-Class», пишет Svopi .

По словам руководства компании, автомобиль будет реализовываться во многих странах, включая Аргентину, Бразилию, ЮАР, Австралию, а также государства Европы.

 «С пикапом «Mercedes-Benz», мы закроем один из последних пробелов в нашем портфеле. «X-Class» будет устанавливать новые стандарты в растущем сегменте», – заявил глава немецкого автогиганта Дитер Цетше.

Также известно, что новинка будет производиться на заводах «Nissan» и «Renault».