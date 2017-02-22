Медведев поручил правительству смягчить закон о деофшоризации

Распоряжение председателя правительства стало ответом на письмо обмудсмена Бориса Титова

Экономика

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил кабмину рассмотреть возможности по смягчению закона о деофшоризации в ответ на письмо бизнес-омбудсмен а Бориса Титова, который попросил председателя правительства остановить утечку бизнеса за рубеж.

В письме, которое Титов направил Медведеву в начале февраля (копия есть у «Известий»), бизнес-омбудсмен попросил премьера изменить понятие контролируемой иностранной компании (КИК). Цель изменений — добиться подпадания под закон только тех компаний, которые имеют основной доход (50% и более) из российских источников при условии их контроля российскими же бенефициарами.

Медведев в резолюции поручил первому вице-премьеру Игорю Шувалову проработать данный вопрос.

Действие закона о КИК распространяется на всех без исключения бизнесменов, имеющих зарубежные структуры, которые были созданы ими как для «мирных» целей, например, по содействию экспорта-импорта , так и для «серых» схем. Масштабы бизнеса при этом для закона значения не имеют.

«Возможные риски и налоговые последствия вынуждают наиболее успешных российских бизнесменов покидать Россию: большую часть своего времени они вынуждены проводить за рубежом, и, соответственно, именно там будут реализованы их предпринимательс кие инициативы, запатентованы и внедрены инновационные технологии, созданы новые рабочие места», — пишет Борис Титов, комментируя сложившуюся ситуацию.

Ситуацию уже прокомментировал и в Минфине и ФНС, назвав панику в связи с законом о КИК преждевременной, а нововведения, рекомендуемые Титовым не столь уж необходимыми.