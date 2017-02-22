Медведев поручил правительству смягчить закон о деофшоризации
Экономика 90
Распоряжение председателя правительства стало ответом на письмо обмудсмена Бориса Титова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил кабмину рассмотреть возможности по смягчению закона о деофшоризации в ответ на письмо бизнес-омбудсмен
В письме, которое Титов направил Медведеву в начале февраля (копия есть у «Известий»), бизнес-омбудсмен попросил премьера изменить понятие контролируемой иностранной компании (КИК). Цель изменений — добиться подпадания под закон только тех компаний, которые имеют основной доход (50% и более) из российских источников при условии их контроля российскими же бенефициарами.
Медведев в резолюции поручил первому вице-премьеру Игорю Шувалову проработать данный вопрос.
Действие закона о КИК распространяется на всех без исключения бизнесменов, имеющих зарубежные структуры, которые были созданы ими как для «мирных» целей, например, по содействию экспорта-импорта
«Возможные риски и налоговые последствия вынуждают наиболее успешных российских бизнесменов покидать Россию: большую часть своего времени они вынуждены проводить за рубежом, и, соответственно, именно там будут реализованы их предпринимательс
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