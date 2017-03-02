«Lexus» анонсировала старт продаж в России купе LC 500

Стоимость автомобиля составит порядка 7,8 миллиона рублей.

Экономика

Представители японской компания «Lexus» рассказали о скором появлении на российском авторынке флагманского купе «LC 500», пишет Коммерсант .

Ожидается, что модель будет поставляться в максимальной комплектации «Sport+» с 477-сильным пятилитровым «V8» в сочетании с автоматической коробкой передач. Автолюбителям будет доступно на выбор семь цветов кузова и три варианта оформления интерьера. Новинка будет оснащена адаптивной подвеской, активным спойлером, аудиосистемой «Mark Levinson», комплексом систем активной безопасности и «ЭРА-ГЛОНАСС».

Отметим, что стоимость автомобиля составит порядка 7,8 миллиона рублей.