Представители японской компания «Lexus» рассказали о скором появлении на российском авторынке флагманского купе «LC 500», пишет Коммерсант.
Ожидается, что модель будет поставляться в максимальной комплектации «Sport+» с 477-сильным пятилитровым «V8» в сочетании с автоматической коробкой передач. Автолюбителям будет доступно на выбор семь цветов кузова и три варианта оформления интерьера. Новинка будет оснащена адаптивной подвеской, активным спойлером, аудиосистемой «Mark Levinson», комплексом систем активной безопасности и «ЭРА-ГЛОНАСС».
Отметим, что стоимость автомобиля составит порядка 7,8 миллиона рублей.