Курс рубля вырос вопреки валютным закупкам Минфина
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Эксперты считают, что доллар подорожает к российской валюте, но уже во втором полугодии.
Начатые российским министерством финансов закупки валюты не спровоцировали падения курса рубля, хотя именного такого результата ожидали экономисты, пишут
Эксперты считают, что зависимость рубля от внешних факторов за последнее время существенно снизилась, хотя на него по-прежнему влияет цена на нефть. По их мнению, в ближайшее время доллар будет стоить 60–61 рубль, что комфортно для бизнеса и населения.
Минфин собирается ежедневно закупать около 6,3 млрд рублей в валютном эквиваленте, то есть порядка $100 млн. Тем не менее за две недели закупок курс рубля, вопреки логике, укрепился с 59,5 до 59,2 рубля за доллар, иногда касаясь отметки 58.
По словам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, «движение рубля в целом отражает замешательство на рынке по поводу последствий действий властей». По ее словам, в реальности масштаб осуществляемых Минфином закупок не столь велик, чтобы сдвинуть курс до 65–70 рублей за доллар.
Ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский считает, что во втором полугодии стоимость доллара войдет в диапазон 60–70 рублей — но не в связи с валютными закупками Минфина, а из-за повышения волатильности на мировых рынках.