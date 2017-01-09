Курс рубля продолжает рост на биржах

Благодаря стабилизации экономике и интересу иностранных инвесторов российская валюта может укрепиться до 55 руб. за 1$

Экономика

Курс рубля продолжает рост на биржах, в частности, Московской, благодаря интересу иностранных инвесторов и стабилизации экономики.

Об этом заявил «Известиям» главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.

«Со стороны глобальных инвестбанков идет достаточно активная позитивная ориентация на российские активы и рубль. Поэтому у рубля есть потенциал к дальнейшему росту», – сообщил он.

По мнению Лисоволика, укрепление рубля имеет под собой достаточно серьезные основания.

Это связано, как с положительными процессами в экономике, так и ожиданиями трейдеров положительных перемен в отношениях между США и России, главным следствием которых может стать отмена санкций.

Эксперты сходятся на том, что в дальнейшем доллар будет колебаться в диапазоне 55–60 рублей.