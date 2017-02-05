Кроссовер «Renault Duster» стал хитом продаж в России

По данным специалистов, в 2016 году было продано 44 тысячи экземпляров модели всех модификаций.

Экономика

Представители компании «Renault» в России рассказали, что реализация кроссовера «Renault Duster» улучшилась в четыре раза. Таким образом, модель стала хитом продаж на территории страны, пишет Svopi .

По данным специалистов, в 2016 году в России было продано 44 тысячи экземпляров «Renault Duster» всех модификаций, что на 0,2 процента выше показателей 2015 года.

Отметим, что ранее кроссовер не достигал подобного успеха на российском авторынке.