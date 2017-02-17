Представители китайской компании «SAIC» официально презентовали новый пикап «Maxus T60», старт продаж которого намечен на март 2017 года, пишет Anonsens.
Сообщается, что автомобиль получит дизельный мотор объемом 2,8 литра и мощностью 150 лошадиных сил.
Помимо этого, салон будет оснащен четырьмя подушками безопасности, системой доступа к зажиганию без ключа, камерой заднего вида, а также контролером рядности движения. Отметим, что стоимость «Maxus T60» составит от 14,55 до 29,2 тысячи долларов в зависимости от комплектации модели.