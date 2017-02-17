Компания «SAIC» анонсировала выпуск мощного пикапа Maxus T60

Старт продаж автомобиля намечен на март 2017 года.

Экономика

Представители китайской компании «SAIC» официально презентовали новый пикап «Maxus T60», старт продаж которого намечен на март 2017 года, пишет Anonsens .

Сообщается, что автомобиль получит дизельный мотор объемом 2,8 литра и мощностью 150 лошадиных сил.

Помимо этого, салон будет оснащен четырьмя подушками безопасности, системой доступа к зажиганию без ключа, камерой заднего вида, а также контролером рядности движения. Отметим, что стоимость «Maxus T60» составит от 14,55 до 29,2 тысячи долларов в зависимости от комплектации модели.