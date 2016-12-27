Из России отзовут порядка 20 тысяч «Лексусов»

Причиной отзыва называют техническую неисправность.

Экономика

Почти 19 тысяч новых кроссоверов «Lexus NX» будет отозвано в России в ближайшее время. Точное количество - 18 757 автомобилей Lexus NX, проданных на российском рынке с сентября 2014 года. Об этом https://rg.ru/2016/12/26/lexus-obiavil-otzyv-v-rossii-pochti-19-tysiach-novyh-krossoverov-nx.html пишет «Российская газета».

По данным издания, российское представительство производителя – ООО «Тойота Мотор» - уже начало кампанию по отзыву из РФ «своих» автомобилей. Объясняют её неисправностью стояночного тормоза, чреватой созданием аварийной ситуации. Ссылаясь на пояснения «Росстандарта», «РГ» пишет, что из-за некорректного программирования блока управления тормоза автомобиль из режима паркинга может начать двигаться вперед или назад.

Дилеры должны поставить в известность каждого владельца машины упомянутой марки о необходимости привезти её на ремонт. Ремонт автовладельцам ничего не будет стоить. Узнать, отзывается ли конкретная машина, можно в списке на сайте Росстандарта.