Южнокорейская компания «Hyundai» объявила цены на новое поколение одного из самых популярных автомобилей на российском рынке «Solaris». Об этом стало известно из официального сообщения руководства концерна,
Сообщается, что стоимость различных вервий новинки составит от 599 до 899,9 тысячи рублей.
Отметим, что автолюбителям будет представлено на выбор четыре комплектации модели – Active, Active Plus, Comfort и Elegance. Базовая комплектация автомобиля будет стальными 15-дюймовыми дисками, полноразмерной «запаской», электрическим приводом для передних стекол, а также системами мониторинга давления в шинах, управления стабилизацией. При этом все модели будут иметь отечественную систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Подробнее на MotorPage.