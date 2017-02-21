«Hyundai» назвала цены на новое поколение Solaris

Стоимость различных вервий новинки составит от 599 до 899,9 тысячи рублей.

Экономика

Южнокорейская компания «Hyundai» объявила цены на новое поколение одного из самых популярных автомобилей на российском рынке «Solaris». Об этом стало известно из официального сообщения руководства концерна,

Сообщается, что стоимость различных вервий новинки составит от 599 до 899,9 тысячи рублей.